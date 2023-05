Concurso de fotografia mais engraçadas de animais 2023 tem prêmio de R$ 3 mil

Dos mesmos criadores do The Comedy Wildlife Photography Awards, o Comedy Pet Photography Awards elege as fotos mais engraçadas de animais de estimação do mundo. A competição de 2023 está aberta e fotos podem ser submetidas até 18 de junho.

O grande vencedor ganhará £ 500 (R$ cerca de R$ 3 mil).

Segundo os criadores, o intuito do prêmio é “promover uma conscientização positiva sobre questões de bem-estar animal e celebrar a contribuição incrível e valiosa que os animais de estimação podem e têm em nossas vidas”.

Veja alguns dos finalistas de 2022