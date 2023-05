Com gols de Nino e Ganso, Fluminense vence mais uma

Acostumado a atropelar adversários, o Fluminense teve atuação modesta neste sábado. Sobretudo no primeiro tempo, quando o Cuiabá em alguns momentos causou desconforto à equipe de Fernando Diniz. O Flu, no entanto, abriu o placar cedo: Nino aproveitou assistência de Ganso aos sete minutos para estufar a rede de Walter. E soube matar a partida na hora certa, com Ganso batendo no cantinho no segundo tempo. Vitória segura e eficiente no Maracanã.

Próxima rodada