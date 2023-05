Com golaço de Suárez, Grêmio vence e afunda Inter na crise

O Gre-Nal 439 confirmou o que todo mundo já sabia: Luis Suárez é um tremendo jogador e o Inter de Mano Menezes é um time completamente sem rumo. Com um golaço e uma assistência do centroavante uruguaio, o Grêmio venceu o clássico por 3 a 0 na noite deste domingo, na Arena, pela sétima rodada do Brasileirão. Villasanti, ainda no primeiro tempo, e Bitello, no segundo, fizeram os outros gols do Tricolor na partida. O time de Renato Gaúcho ainda ficou com um jogador a menos no início do segundo tempo, mas o Inter só conseguiu criar uma chance clara quando Johnny descontou nos minutos finais. A quinta derrota seguida deve custar a continuidade de Mano no cargo.

Classificação

Com a vitória no clássico, o Grêmio chega a 11 pontos e pula para a 10ª posição na tabela de classificação. Já o Inter permanece com sete pontos e cai para o 14º lugar. Confira aqui a tabela completa.



Dono do Gre-Nal

Após passar em branco no clássico pelo Gauchão, Luis Suárez não desperdiçou a segunda oportunidade de deixar seu nome marcado na história da rivalidade Gre-Nal. O uruguaio, que tem histórico de gols em todos os clássicos que disputou, anotou uma pintura aos seis minutos de jogo. Após receber a bola de Kannemman, se livrou da marcação de Johnny com um giro e acertou um chutaço de fora da área, no ângulo de Keiller. Ele ainda deu uma assistência para Bitello fazer o terceiro no segundo tempo. Em 23 jogos pelo clube, o Pistolero soma 14 gols e seis assistências. E teve quem duvidava.

Primeiro tempo

O primeiro tempo foi de domínio do Grêmio. No entanto, quem teve a primeira chance foi o Inter. Aos três, Johnny acertou o trevessão. A partir dali começou a soberania tricolor. Três minutos depois, Suárez mostrou a razão de ser quem é. O centroavante girou em cima de Johnny e acertou um belo chute de fora da área para abrir o placar. O Inter até ficou com a posse da bola, mas pouco incomodou a defesa gremista. Aos 30, o Tricolor ampliou. Villasanti aproveitou as falhas do sistema defensivo colorado, invadiu a área e anotou o segundo. O Inter até tentou descontar com Pedro Henrique no fim, mas faltou pontaria para o atacante.

Segundo tempo

O jogo começou a ficar favorável para o Inter os 7 minutos do segundo tempo. Foi quando Kannemann recebeu o segundo cartão amarelo, foi expulso e deixou o Grêmio com um a menos. O Colorado ensaiou uma pressão, mas Mano Menezes demorou a promover substituições e o time não conseguiu criar uma chance chance clara até os 19 minutos. Aí veio o golpe de misericórdia do Tricolor. Suárez tabelou com Reinaldoo, puxou o contra-ataque e inverteu a bola para Bitello, livre, marcar o terceiro. Mesmo completamente batido, o Inter seguiu insistindo e chegou ao gol de honra aos 41, com Johnny, de cabeça, após escanteio de Alan Patrick.

Próximos jogos

Grêmio e Inter voltam a campo no próximo fim de semana pela 8ª rodada do Brasileirão. No sábado (27), o Grêmio visita o Athletico, às 16h, na Arena da Baixada. O Inter joga no domingo (28), às 16h, contra o Bahia, no Beira-Rio. Antes disso, o Colorado tem um compromisso pela Libertadores. Na quinta-feira (25), encara o Metropolitanos, às 21h (de Brasília), na Venezuela.











Fonte: ge