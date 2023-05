Com direito a olé, Botafogo atropela o Corinthians, segue 100% no Brasileirão

A partida começou bastante estudada, sem tantas chances de gol, mas logo o Botafogo foi conseguindo impor o seu jogo. Aos 11 minutos, Victor Cuesta cabeceou bola no travessão após cobrança de escanteio e, no rebote, Tiquinho Soares mandou para o fundo das redes. Mesmo em desvantagem no placar, o Corinthians não se expôs e seguiu marcando no campo de defesa. A equipe de Vanderlei Luxemburgo apresentou dificuldades na criação e finalizou apenas quatro vezes contra nove dos cariocas. A chance de maior perigo do Timão foi aos 34, em chute de fora da área de Yuri Alberto, defendido por Lucas Perri. O Botafogo esteve mais perto do segundo gol do que o Corinthians do empate.

Segundo tempo