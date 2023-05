Colisão entre motocicletas deixa dois feridos na noite desta quinta-feira(11)

Uma colisão entre duas motocicletas deixou o goleiro do Vasco da Gama Victor Alexsandro Souza da Costa, de 20 anos e Carlos Gabriel Santos da Silva, de 26 anos, feridos na noite desta quinta-feira, 11, na rua Valério Magalhães, ao lado do Horto Florestal no bairro Conquista em Rio Branco.

Segundo informações de populares que presenciaram o acidente Victor trafegava em uma motocicleta modelo Honda 160, de cor vermelha na rua Valério Magalhães quando inesperado colidiu de frente com Carlos Gabriel que trafegava em uma moto modelo Yamaha YS Fazer, de cor preta. Com o impacto os motociclistas foram arremessados e Victor sofreu uma convulsão e escoriações. Já Carlos Gabriel teve fraturas na perna esquerda e face.

Duas ambulâncias do SAMU foram acionadas, os Paramédica prestaram os primeiros atendimentos e encaminharam os motociclista ao Pronto-Socorro de Rio Branco, ambos em estado de saúde estável.

O local do acidente foi isolado pelos Policiais Militares do Batalhão de Trânsito para os trabalhos de perícia. As motos foram removidas e a rua foi liberada.