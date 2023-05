PF faz buscas contra ex-funcionário que cuidava de presentes de Jair Bolsonaro

Marcelo da Silva Vieira, chefe do Gabinete de Documentação Histórica da Presidência da República no mandato de Jair Bolsonaro (PL), é alvo nesta sexta-feira (12) de buscas pela Polícia Federal (PF) no Rio de Janeiro no caso das joias sauditas. A PF tentava apreender o celular dele. O g1 entrou em contato com a defesa dele e aguarda resposta.