Cafu, ex-lateral direito da seleção entrega chaves de casa na Riviera para pagar dívida

Uma troca de advogados aconteceu em 2020, dando um novo rumo ao processo que está em segredo de justiça. O novo time entrou com uma ação que questiona cobranças abusivas do banco. O ex-jogador não discute, em nenhum momento, que a casa é dele ou que não quis entregar a casa, mas a defesa do capitão do penta alega que trata-se de um negócio jurídico simulado.