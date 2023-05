Botafogo e Fluminense se enfrentam em jogo válido pela 7ª rodada do Brasileirão 2023

Tempo Real: o ge acompanha a partida a partir das 18h30

Transmissão: Premiere

O clássico tem ligação direta com a parte superior da tabela do Brasileirão. O Botafogo é o líder da competição com cinco vitórias em seis jogos e 15 pontos conquistados. O Fluminense vem na 3ª colocação com 13 pontos.

A equipe comandada por Luís Castro vem de duas derrotas consecutivas: foi superado por Goiás no último fim de semana pelo Brasileirão, e perdeu de virada para o Athletico Paranaense no jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil.

O Fluminense vem de cinco jogos de invencibilidade – com três vitórias e dois empates. Nos últimos dois jogos, bateu o Cuiabá na última rodada do Brasileirão e vem de empate com o Flamengo no confronto de ida das oitavas da Copa do Brasil.

Escalações prováveis



Botafogo – técnico: Luís Castro