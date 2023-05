Botafogo e Corinthians duelam pela quinta rodada do Brasileirão às 19h30 (de Brasília)

Botafogo e Corinthians duelam pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro nesta quinta-feira, às 19h30, no estádio Nilton Santos. O Premiere transmite para todo Brasil, e o ge acompanha os lances em Tempo Real, com vídeos exclusivos (clique aqui para seguir). Os cariocas têm 100% de aproveitamento jogando em casa, e os paulistas tentam a primeira vitória como visitante.

Invicto há 14 partidas, o Botafogo é um dos líderes do Campeonato Brasileiro. Com 100% de aproveitamento e 12 pontos somados depois de quatro rodadas, está em segundo lugar, um ponto atrás do Palmeiras – pode recuperar a liderança em caso de vitória. Atualmente, tem a melhor campanha do time desde 1981.

Já o Corinthians vai para seu terceiro jogo sob o comando de Vanderlei Luxemburgo, que ainda não venceu. O técnico perdeu para o Independiente Del Valle, pela Conmebol Libertadores, e empatou com o Fortaleza, pelo Brasileirão, ambos os jogos em casa. Agora, tenta a primeira vitória.



Mais do que isso: precisa do resultado para não correr risco de voltar à zona de rebaixamento da competição. O Timão vive uma maratona de jogos e logo após enfrentar o Botafogo terá pela frente clássico contra o São Paulo, neste domingo, na Neo Química Arena.

Transmissão: Premiere

Prováveis escalações

Botafogo – técnico: Luís Castro

O treinador português não tem nenhum novo desfalque em relação à vitória contra o Atlético-MG, no último domingo. As dúvidas são por conta das alternâncias que Castro vem fazendo na escalação para se adaptar aos diferentes adversários.

A possibilidade de enfrentar um Corinthians mais fechado, pode levar o treinador a mudar os pontas, mas as boas partidas de Júnior Santos e Victor Sá os credencia a seguir no time.

Provável escalação: Lucas Perri, Di Plácido, Adryelson, Cuesta e Marçal; Marlon Freitas, Tchê Tchê e Eduardo; Júnior Santos (Gustavo Sauer), Victor Sá (Luis Henrique) e Tiquinho Soares.



Pendurados: Tiquinho Soares, Cuesta e Di Plácido.

Desfalques: Patrick de Paula, Rafael e Danilo Barbosa (lesionados); Gatito (transição).

Corinthians – técnico: Vanderlei Luxemburgo

O Timão tem como principal desfalque o volante Fausto Vera, suspenso por acúmulo de cartões amarelos. O meia Guilherme Biro se apresentou à seleção brasileira sub-20 e também é baixa para o duelo. Além, é claro, de Renato Augusto, fora de combate desde o início do mês passado.

Alguns jogadores não foram relacionados por opção de Luxa: o volante Cantillo, o lateral-direito Rafael Ramos, o zagueiro Balbuena e o atacante Júnior Moraes. Em relação ao time, a formação deve sofrer algumas mudanças além da de Fausto. Maycon e Paulinho brigam pela vaga.

Na frente, Yuri Alberto, que foi banco na rodada passada, pode seguir fora do time titular.

Provável escalação: Cássio, Fagner, Gil, Murillo e Matheus Bidu (Fábio Santos); Roni, Maycon (Paulinho) e Matheus Araújo; Adson, Pedro (Yuri Alberto) e Róger Guedes.

Pendurado: Róger Guedes

Desfalques: Fausto Vera (suspenso), Guilherme Biro (seleção brasileira sub-20) e Renato Augusto (em transição após cirurgia no joelho).

Arbitragem Árbitro: Anderson Daronco (FIFA-RS)

Assistente 1: Bruno Boschilia (FIFA-PR)

Assistente 2: Jorge Eduardo Bernardi (RS)

Quarto árbitro: Alex Gomes Stefano (RJ)

VAR: Igor Junio Benevenuto (VAR FIFA-MG)

AVAR: Frederico Soares Vilarinho (MG)

