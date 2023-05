Tião Bocalom lança programa para investir R$ 59 milhões em melhorias de ramais na capital

O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, lançou na manhã desta segunda-feira, 8, o programa Ramais da Dignidade, que pretende investir R$ 59 milhões em melhorias de 1.500 quilômetros de ramais Tiãoacreana e mecanização agrícola.

Em cerimônia de lançamento na Central e Abastecimento de Rio Branco – CEASA, o prefeito disse que a abrangência do programa é inédito. “A prefeitura nunca teve um programa que atendesse o município como um todo. São mais de mil e quinhentos quilômetros de ramal que vamos trabalhar esse ano, porque não adianta incentivar a produção se não há como escoar a produção”, disse Bocalom.

O secretário de agricultura do município, Eracides Caetano, explicou que o programa trabalha com melhorias de regionais, já que há ramais que sequer são nomeados. De acordo com ele, as regionais que serão beneficiadas são: Moreno Maia, Benfica, Belo Jardim, Catuaba, Quixadá, Boa Água, Jarbas Passarinho, Barro Vermelho e Barro Alto. Além da melhora das estradas de barro, os ramais receberão pontes e bueiros.

“Temos que tirar os produtos do isolamento para que a produção deles não fique também isolada. Esse projeto não termina nunca, porque ramais precisam de manutenção permanente. São R$ 59 milhões em melhoria de ramais e para adquirir maquinário agrícola, então com isso a gente espera melhorar a vida do produtor”, disse Eracides Caetano.