Bandido é preso ao armar emboscada para roubar policial militar no bairro Taquari

Nesse final de semana, integrantes do 2º Batalhão da Polícia Militar prenderam em ações distintas três homens acusados de assaltos que foram apresentados na Delegacia de Flagrantes, em Rio Branco. Dentre eles, dois velhos conhecidos que acabavam de assaltar duas mulheres na Via Verde para roubar objetos pessoais. No outro caso, um homem armou uma cilada para assaltar um policial militar, que reagiu e o prendeu em flagrante.

O primeiro caso ocorreu nesse domingo (28) pela manhã. Duas senhoras que se dirigiam para o trabalho estavam numa parada de ônibus quando foram atacadas por dois homens, que sob ameaças de armas subtraíram das mesma celulares e dinheiro. Porém, na fuga, os suspeitos se depararam com uma viatura da Polícia Militar e tentaram fugir da abordagem.

Identificados como Marcelo Roberto (41), que estava foragido da justiça, e Mateus Duarte (21), com várias passagens pela polícia, foram apresentados na DEFLA e autuados por roubo qualificado.

O terceiro caso aconteceu quando um policial consultou um site de venda e ficou interessado em um celular que estava colocado à venda. Após contato com o suposto proprietário, marcou um encontro no bairro do Taquari, onde completaria a negociação.

Quando o agente de segurança se preparava par fazer o pagamento, três homens armados de terçados saíram de um matagal e anunciaram o assalto. Logo desistiram quando perceberam se tratar de um policial, que sacou de uma pistola e os colocou em fuga. O policial prendeu o homem de 19 anos, dono do celular, que confessou ter armado tudo.