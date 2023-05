Bahia x Santos: onde assistir ao vivo, horário e escalações prováveis e arbitragem

Bahia e Santos se enfrentam pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil nesta quarta-feira, às 19h (de Brasília), na Arena Fonte Nova. Como o jogo de ida terminou empatado em 0 a 0, o vencedor do confronto desta noite vai garantir a classificação. Em caso de novo empate, a vaga sairá das cobranças de pênaltis. CLIQUE AQUI e siga todos os lances de Bahia x Santos.

O Bahia atravessa jejum de cinco jogos, o maior no ano, e busca classificação na Copa do Brasil para ganhar alguns dias de paz com o seu torcedor. Principal alvo de críticas pela série de mudanças no time time e resultados alcançados, o técnico Renato Paiva confia na evolução e espera apoio em massa nesta noite, na Arena Fonte Nova. Como mandante, o Tricolor tem 15 jogos na temporada, com nove vitórias, três empates e três derrotas (67% de aproveitamento).

O Santos também não atravessa uma boa fase. O time vem de duas derrotas seguidas – uma para o Audax Italiano, na Copa Sul-Americana, e a mais recente para o Red Bull Bragantino, pelo Brasileirão. A classificação na Copa do Brasil é a esperança do clube para afastar uma crise que bate à porta e, principalmente, resgatar a confiança do elenco.



Em jogo, uma premiação de R$ 4,3 milhões a todos os oito times que disputarão a fase quartas de final do torneio mata-mata.



Escalações prováveis

Bahia – Técnico: Renato Paiva

Como a última partida contra o Santos foi a melhor exibição do Bahia ao menos neste mês de maio, a tendência é de que Renato Paiva repita a escalação da equipe titular daquela partida. A principal dúvida está na lateral esquerda, já que Chávez foi titular contra o Internacional no lugar de Ryan, mas novamente não brilhou.

Provável time do Bahia: Marcos Felipe, Kanu, David Duarte e Vitor Hugo; Jacaré, Acevedo, Rezende e Ryan [Chávez]; Cauly, Biel e Everaldo.

Desfalques: Vinícius Mingotti e Thaciano (não estão inscritos); Yago, Matheus Bahia, Marcos Victor e Raul Gustavo (vetados pelo departamento médico);

Precisando vencer fora de casa para ficar com a vaga na Copa do Brasil sem a necessidade de disputar pênaltis, o Peixe conta com o retorno do atacante Mendoza – recuperado de dores musculares. O técnico Odair Hellmann tem o grupo praticamente completo para esta partida e manterá o esquema com três homens na frente.

Provável time do Santos: João Paulo; Gabriel Inocêncio, Joaquim, Messias e Lucas Pires; Rodrigo Fernández, Dodi e Lucas Lima; Mendoza, Deivid Washington e Soteldo.





Desfalques: Lucas Braga (edema na coxa direita), Felipe Jonatan (lesão ligamentar no joelho), Sandry (trabalho diferenciado do restante do elenco) e Marcos Leonardo (com a seleção brasileira sub-20).

Arbitragem

Árbitro: Bruno Arleu de Araujo (Fifa/RJ)

Árbitro Assistente 1: Nailton Junior de Sousa Oliveira (Fifa/CE)

Árbitro Assistente 2: Luiz Claudio Regazone (RJ)

Árbitro de vídeo: Rodrigo D Alonso Ferreira (SC)









Fonte:ge