Bahia x Flamengo: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Bahia e Flamengo se enfrentam às 16h (horário de Brasília) deste sábado, na Arena Fonte Nova, pelo Brasileirão. O confronto em Salvador vai abrir a sexta rodada da competição. O jogo terá transmissão do Premiere (para todo o Brasil). O ge também acompanha a partida em Tempo Real com vídeos exclusivos e melhores momentos.

O Bahia busca reabilitação após encerrar sequência de três vitórias com derrota amarga para o Santos, fora de casa, na última rodada. Ao seu lado, o time comandado por Renato Paiva vai ter a força do torcedores tricolor na Arena Fonte Nova. Os ingressos para o jogo estão esgotados desde a última quarta-feira, e o time baiano pode ter o seu melhor público no ano.

O Flamengo de Sampaoli precisa emplacar mais uma vitória no Brasileirão para tentar encostar na parte de cima da tabela. Até o momento, a equipe rubro-negra tem dois triunfos e duas derrotas na competição. Com o confronto contra o Fluminense pela Copa do Brasil já na terça, o técnico argentino será cauteloso para escalar a equipe, principalmente em meio aos desfalques.

Transmissão: Premiere com narração de Jader Rocha e comentários de Junior e PC Vasconcellos.

Escalações prováveis

Bahia – Técnico: Renato Paiva

Depois de poupar alguns jogadores e promover seis mudanças na última partida, Renato Paiva deve utilizar força máxima na partida deste sábado. Outra boa notícia para o treinador é o retorno de Vitor Jacaré, destaque do time no ano e que cumpriu suspensão contra o Santos.

Time provável: Marcos Felipe; Kanu, David Duarte e Rezende; Jacaré, Acevedo, Thaciano e Matheus Bahia; Cauly, Biel e Arthur Sales.

Desfalques: Raul Gustavo, Marcos Victor e Everaldo (lesão), Danilo Fernandes (transição).

Pendurados: Acevedo e Biel.

Flamengo – técnico: Jorge Sampaoli

Gabigol está de volta e comandará o ataque no lugar de Pedro, machucado. Essa é a única novidade confirmada, já que o foco é a recuperação de alguns jogadores para a Copa do Brasil, na próxima terça-feira. Entre os atletas em tratamento, o único que está de volta é Thiago Maia, mas não há presença garantida entre titulares. Na posição de goleiro, Santos e Matheus Cunha disputam a vaga.

Time provável: Matheus Cunha (Santos); Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Erick Pulgar, Victor Hugo (Thiago Maia), Arrascaeta e Everton Ribeiro; Everton Cebolinha e Gabigol.

Desfalques: Varela (recuperação de cirurgia no quadril), Matheuzinho (recuperação de cirurgia na tíbia), Filipe Luís (recuperação de dores na panturrilha esquerda), Gerson (recuperação de lesão no adutor da coxa esquerda) e Pedro (recuperação de lesão no adutor direito).

Pendurados: Ninguém.

Arbitragem

Árbitro: Paulo Cesar Zanovelli da Silva (FIFA/MG)

Árbitro Assistente 1: Bruno Boschilia (FIFA/PR)

Árbitro Assistente 2: Marcyano da Silva Vicente (MG)

Quarto árbitro: Emerson Ricardo de Almeida Andrade (BA)

Árbitro de vídeo: Wagner Reway (VAR-FIFA/PB)

