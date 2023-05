O Galo aumentou o placar logo no início da etapa final. Depois de passe de Vargas, Hulk é calçado dentro da área por Marlon, e o juiz marca pênalti. O próprio camisa 7 bateu de perna esquerda no cantinho para ampliar. Vargas teve chance de deixar o dele em chute cruzado para a fora. Aos 18 minutos, Raniele acertou lindo chute de primeira, e a bola passou perto demais do gol de Everson. O terceiro gol do Galo sai depois de boa jogada de Hulk, que espera Paulinho puxar a marcação na entrada da área e acha Pavón livre. O argentino chuta forte para marcar o terceiro do Galo. Com o placar, o Atlético entregou a bola para o Cuiabá e aproveitou os contra-ataques. O quarto gol saiu, justamente, de um contra-atque perfeito, de toques rápidos, que terminou nos pés de Paulinho, que voltou a balançar as redes. Goleada na Arena Pantanal.

Jejum como mandante