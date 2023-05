Armamento de Policiais da capital e interior do Acre começa a ser trocado

Na manhã desta sexta-feira, 12, o Delegado-Geral da Polícia Civil do Acre (PCAC), José Henrique Maciel, realizou a entrega de 100 pistolas, destinadas a investigadores que atuam na linha de frente no combate à criminalidade. A ação realizada no auditório da instituição visa atualizar os agentes com novo armamento.

“Essa é a primeira etapa com a entrega de 100 pistolas que devem ser usadas no serviço de investigação. Posteriormente faremos a entrega de mais armamento bélico. Ao todo 432 novas armas serão disponibilizadas aos policiais civis da capital e do interior do Acre. Esse avanço na troca de armas foi possível com a sensibilização do governador Gladson Cameli, que além de se preocupar no aumento do efetivo e na construção de novas delegacias, também busca melhorar as condições de trabalhos dos nossos policiais”, destacou Henrique Maciel.

O Chefe de Polícia disse ainda que este ato é fruto de investimento do Estado, trazendo aos Policiais Civis armamento moderno para combate à criminalidade. “Precisamos investir nas polícias para que ela esteja sempre um passo à frente dos criminosos. O crime organizado se aperfeiçoou, mas nossas polícias têm expertise e estrutura necessárias para encará-lo”, disse Maciel.