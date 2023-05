Aposentado é encontrado morto na estrada do bairro Irineu Serra, em Rio Branco

No final da tarde desta quarta-feira, 10, populares que caminhavam pela estrada do bairro Irineu Serra, em Rio Branco, próximo a entrada do bairro Defesa Civil, encontraram o corpo do aposentado José Sobrinho dos Anjos, de 68 anos, as margens daquela estrada. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado, mas ao chegar ao local a equipe médica só pode atestar a morte do idoso.

Segundo informações, José teria saído de casa na manhã de terça-feira, 9, para ir receber um dinheiro e sempre que recebia, ele demorava a retornar porque costumava encontrar com amigos e consumia bebida alcoólica.

No início da tarde populares teriam avistado o aposentado caído a margem da estrada. Alguns curiosos chegaram a se aproximar, mas perceberam que ele estava respirando e supostamente embriagado, até que no final da tarde, outras pessoas que avistaram o corpo desconfiaram que o homem estava morto e decidiram acionar o Samu.

Segundo a médica Deiviane Medeiros, da equipe do SAMU, somente um exame detalhado realizado pelo médico legista do IML poderá apontar a causa da morte.