Após quase um ano e meio de noivado, Luan Santana termina relacionamento com Izabella

Após dois anos de relacionamento e um ano e meio de noivado com a influenciadora Izabella Cunha, Luan Santana está solteiro novamente.

Para a CNN , a assessoria do cantor afirmou que não tem mais informações do motivo do término, ou um comunicado oficial, mas que o fim do compromisso aconteceu na última quinta-feira (25).

Luan e Izabella assumiram o relacionamento em novembro de 2021, e ficaram noivos em julho de 2022. O casal fazia questão de sempre compartilhar os momentos carinhosos nas redes sociais, entretanto, ambos já arquivaram a maioria das publicações de suas redes.

Vale lembrar que o sertanejo já foi noivo antes. Um ano antes de engatar o namoro com Izabella, Luan manteve um relacionamento de 12 anos com Jade Magalhães, sendo quase dois deles como noivos.



View this post on Instagram

A post shared by Izabela Cunha (@itsizabela)



O relacionamento Izabella e Luan começaram a sair em fevereiro de 2021, poucos meses após o cantor terminar o relacionamento com Jade Magalhães. Entretanto, a confirmação do novo romance veio apenas em novembro daquele ano. Poucos meses depois, ambos já começavam a declarar a vontade de oficializarem a união e criarem uma família juntos.

Izabella é mineira, estudante de moda e modelo. Eles se conheceram após um cabelereiro e amigo do cantor publicar um vídeo dela em uma transformação. O sertanejo começou a seguir Izabella nas redes sociais, e começaram a se encontrar.

“Fazia duas semanas que estávamos nos encontrando e já começamos a pensar no casamento, na lua de mel, a até nos filhos que queremos ter. A gente quer pelo menos cinco”, contou ele na época em uma entrevista.

No Twitter, internautas comentaram o fim do noivado de Luan.

nossa mas o luan santana adora terminar um noivado né

— suh (@comentasu) May 29, 2023



Alguns brincaram que o término pode render boas canções ao músico.



tenho até medo das pedradas que o Luan Santana vai lançar depois desse término

— raquel ☁️ (@r4quelxx) May 29, 2023



Mano sobre >>>> Luan Santana <<<<

OLHEM AS MUSICAAAS

tá nitidamente óbvio a fase que ele quer de fato viver

Luan tem lua em aquário

Ele quer romance mas principalmente liberdade

— insta: hellensouzacs (@hellensouzacs) May 29, 2023