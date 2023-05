Mulher briga com namorado, sai de motocicleta e colide em poste nas proximidades do presídio

Um grave acidente que aconteceu por pouco não se tornou numa tragédia no final da tarde desta terça-feira, 30, nas proximidades do presídio Francisco de Oliveira Conde, em Rio Branco.

De acordo com informações da polícia ao Ecos da Notícia, Thais Rodrigues de Souza, de 27 anos, teria discutido com seu namorado e depois disso saiu, conduzindo a motocicleta do companheiro.

Thais trafegava pelo Ramal do Barro Vermelho quando atingiu um poste de energia à margem da estrada. Com o impacto, a vítima foi arremessada da motocicleta.

Uma ambulância do SAMU foi até o local para socorrer a mulher, que se encontrava caída no chão. Os socorristas informaram que o caso se tratou de um milagre, já que pela mecânica do acidente, o estado da vítima facilmente seria gravíssimo.

Thais sofreu apenas uma fratura em uma das pernas. Ela recebeu os primeiros socorros ainda no local do acidente e em seguida foi encaminhada para o pronto-socorro de Rio Branco, onde se encontra com estado de saúde estável.