Aos 79 anos, ator norte-americano Robert De Niro anuncia nascimento de seu sétimo filho

Em entrevista realizada nesta semana, o ator norte-americano Robert De Niro anunciou que se tornou pai pela sétima vez. Ele participou do programa “Entertainment Tonight Canada” para falar sobre seu novo filme, “About My Father”.

O ator de 79 anos foi perguntado sobre a sensação de ser pai de seis filhos, quando corrigiu a repórter: “Na verdade, são sete. Acabei de ter um bebê”, contou ele.

De Niro preferiu não citar o gênero e o nome do bebê e também não mencionou quem é a mãe da criança.

O ator de “Um Senhor Estagiário” é pai de outros seis filhos, frutos de seus antigos relacionamentos. São eles: Drena De Niro (51) e Raphael (46), com sua ex-esposa Diahnne Abbott; os gêmeos, Aaron e Julian De Niro, de 27 anos, de seu relacionamento com Toukie Smith; e Elliot (25) e Hellen (11), frutos de seu último casamento, com Grace Hightower.

De Niro e Grace se separaram em 2018 após 21 anos de casados.