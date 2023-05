Amazônia das Artes tem shows musicais, teatro, dança e cinema

O projeto “Sesc Amazônia das Artes” prossegue nesta sexta-feira, sábado e domingo e se estende até segunda com muita música, dança, teatro e cinema. O evento promove a circulação e o intercâmbio de espetáculos de dança e teatro, shows musicais, cinema e exposição de obras de arte de cada canto do Brasil.

No dia 12 de maio (sexta), tem apresentação da Banda de Pífanos Cajú Pinga Fogo do Piauí, às 16h; e o espetáculo teatral “Augusto e o Sorriso da Lua”, às 19h, no Teatro de Arena do Sesc, no Centro.

Já no dia 13 (sábado), há a apresentação do espetáculo “A Lenda das Três Palmeiras”, às 19h, no Teatro de Arena do Sesc no Centro.

No domingo, dia 14, tem a Trupe-Açu Cia de Circo de Taquaruçu, de Tocantins, com o espetáculo “As Charlatonas”, às 18h ,no Novo Mercado Velho; e às 19h30, no Teatro de Arena do Sesc, Paolo Ravley do Maranhão apresenta “Show Mundos”.

O Amazônia das Artes em Rio Branco será encerrado na segunda-feira, dia 15 de maio, às 16h, no Teatro de Arena do Sesc, com o espetáculo de dança “A Dança do Sol”, com a Companhia Conceição Souza do Maranhão.

Mostra de Cinema



A programação de cinema será exibida dia 15 de maio no canal do Youtube do Sesc no Acre www.youtube.com/@portalsescac das 14h30 às 16h com quatro filmes, Nazaré do Verde ao Barro (RO), O Minhoção do Pari (MT), Povos das Águas (PI) e Palasito (RR). Todos os eventos do Amazônia das Artes têm entrada franca.

Participam do evento, além do Acre, Amapá, Amazonas, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará, Piauí, Rondônia, Roraima e Tocantins.