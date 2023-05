Aliados de Bolsonaro veem silêncio de Mauro Cid como recado para uma delação premiada

No entanto, pessoas no entorno do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) estão preocupadas com a postura do ex-ajudante de ordens. Eles acreditam que o silêncio pode significar que houve uma mudança de rota e que Cid pode estar cogitando fazer uma delação premiada – sinal que se soma ao fato de Bernardo Fenelon, especialista nesse tipo de colaboração, ter sido nomeado para fazer sua defesa após a saída de Rodrigo Roca, ligado à família Bolsonaro.

Em depoimento à PF na terça-feira (16), o ex-presidente disse que, se o ex-ajudante de ordens arquitetou a fraude, o fez “à revelia”. Bolsonaro afirmou também que não tinha qualquer conhecimento sobre o esquema e que não deu orientação a Cid para isso.