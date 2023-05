Adolescente morador do Belo Jardim é encontrado morto a tiros na C.D.P

O adolescente Luciano Ferreira da Mota, de 17 anos, foi encontrado morto na tarde desta quinta-feira, 18, no Conjunto Habitacional Cidade do Povo, em Rio Branco. O corpo da vítima estava caído ao lado de uma cerca na rua principal do bairro, na Quadra 22.

Segundo informações apuradas pelo Ecos da Notícia, o rapaz seria morador do bairro Belo Jardim I, na capital acreana, e estaria desaparecido desde a última quarta-feira.

Na Cidade do Povo, populares evitaram comentar sobre o ocorrido, mas afirmaram que ouviram alguns disparos de arma de fogo antes de a vítima ser encontrada sem vida.

A polícia disse que o corpo do jovem foi jogado no local por homens que estavam em um carro. Não se sabe ainda se ele foi levado morto ou se foi alvejado a tiros na tarde de hoje (18).

A polícia militar acredita que o caso se trate de mais um confronto entre organizações criminosas no local.