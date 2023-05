Acusado de estupro de vulnerável, homem confessa ter “ficado” com menina de 11 anos no Esperança

Um homem de 19 anos identificado como Gabriel, está sendo acusado de estupro de vulnerável contra uma menina de apenas 11 anos, no bairro Conjunto Esperança, em Rio Branco. Ele é usuário de tornozeleira eletrônica, mas teria destruído o equipamento segundo um familiar da vítima. Em um vídeo que circula nas redes sociais, Gabriel confessa o crime: “fiquei com ela, mas não fiz nada contra a vontade dela”, diz.

Segundo boletim de ocorrência, a família da vítima mora em um apartamento vizinho ao de Gabriel. A mãe de família, em dias anteriores, viu Gabriel olhando pela janela em direção ao interior de sua residência (foto abaixo), e lhe pediu que ele não fosse mais até o apartamento que vive com os filhos – a vítima e um menino de 7 anos.

Por volta do meio-dia de ontem, 10, a mãe estava no trabalho quando recebeu a ligação de uma testemunha dizendo que na noite anterior, Gabriel estava com sua filha, de apenas 11 anos. Segundo essa testemunha, Gabriel levou a menina para a casa dele e lá havia consumado o ato. Ao chegar em casa, a mãe questionou a criança, que negou. Mais tarde, um exame de corpo e delito comprovou a relação, por isso, a criança teve que tomar 7 injeções e 9 comprimidos de uma vez para prevenir doenças e gravidez.

Em um vídeo que circula nas redes sociais, o acusado confessa e minimiza o acontecido dizendo que o ato covarde teria sido consensual: “fiquei com ela, mas em nenhum momento fiz algo contra a vontade dela”, afirma ele ao saber que a vítima tem apenas 11 anos.

A família agora pede que a Polícia Civil tome alguma providência, já que mesmo após Boletim de Ocorrência e exame de corpo delito constatando a relação, nenhuma providência foi tomada.