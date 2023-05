“Não se consegue sozinho”, diz Alysson sobre combate aos crimes na fronteira do Acre

Durante o evento que ocorre nesta sexta-feira, 19, em Brasileia, no seminário que vai debater o enfrentamento aos crimes nas fronteiras, com a participação do ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, o secretário Alysson Bestene, um dos articuladores da realização, garante observar o progresso do estado acreano em momentos como esse.

“Sozinho não se consegue fazer nada. Então buscamos aqui o crescimento e desenvolvimento na segurança pública do nosso Estado, diminuir os índices de criminalidade e consequentemente, com esse apoio do governo federal, trazer mais segurança e paz para a nossa população”, destacou.

Segundo ele, todo o efetivo do governo local está no município participando da iniciativa, o que mostra a vontade do governador Gladson Cameli em conseguir cada vez mais investimentos na área.

“Temos vários desafios aí pela frente, mas é com parcerias como essas que nós vamos resolver esses problemas. Principalmente quando se trata na área fronteiriça. E estamos aqui querendo que essas ações cheguem cada vez mais em muitas famílias”, comentou.

Foto: Sérgio Vale