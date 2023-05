Jair Bolsonaro diz que vai processar Lula por falas sobre mansão e mortes na pandemia

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou nesta sexta-feira (12) à CNN que irá processar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) após declarações dadas pelo petista na quinta-feira (11), em Salvador, na Bahia.

Lula afirmou, em um evento sobre a Lei Paulo Gustavo, que o ex-presidente teria uma mansão nos Estados Unidos no valor de US$ 8 milhões, em nome do seu ex-ajudante de ordens, tenente-coronel Mauro Cid.

À CNN, Bolsonaro negou que tenha uma casa nos Estados Unidos em nome de Cid. “Vou processar [Lula] com duas ações: civil e criminal. Uma, ele diz que, das 700 milhões (sic) de pessoas [mortas pela Covid-19], eu matei 300 milhões (sic), e a outra, eu teria uma mansão nos Estados Unidos em nome do coronel Cid”, afirmou Bolsonaro.

Durante o evento em Salvador, Lula disse: “Acabaram de descobrir uma casa de US$ 8 milhões do ajudante de ordem do Bolsonaro. Certamente, uma casa de US$ 8 milhões não é para o ajudante de ordem. Certamente, é para o paladino da discórdia, para o paladino da ignorância, para o paladino do negacionismo”.

Em outro momento, o presidente disse que Jair Bolsonaro foi responsável por “300 milhões de mortes” (sic) de brasileiros durante a pandemia. Foi um deslize, já que no dia 28 de março de 2023, o Ministério da Saúde contabilizou 700 mil mortes causadas pela Covid-19.

“Dos 700 milhões (sic) de brasileiros que morreram da Covid, 300 milhões (sic) morreram por culpa de um governo negacionista que não tem a menor sensibilidade de respeitar a ciência, a medicina”, afirmou Lula.

Outro lado

Procurada pela CNN, a Secretaria de Comunicação Social da Presidência (Secom) disse que não vai se pronunciar sobre o caso.