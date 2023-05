‘A 1ª coisa que o rei disse pra mim foi para cuidar da Amazônia’, afirma Presidente Lula

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou neste sábado (6), no Reino Unido, que o rei Charles III citou a preservação da Amazônia na breve conversa que tiveram durante as festividades de coroação do monarca.

“A primeira coisa que o rei [Charles III] disse pra mim foi para eu cuidar da Amazônia. E eu falei: ‘Eu preciso de ajuda, não é só a nossa vontade. É preciso ajuda e muitos recursos'”, declarou Lula.

A declaração ocorreu no dia seguinte a uma reunião entre Lula e o primeiro-ministro britânico, Rishi Sunak. No encontro, Sunak anunciou a doação de R$ 500 milhões para o Fundo Amazônia.

O presidente cobrou colaboração financeira efetiva para a preservação da floresta, e disse que vai à COP28, nos Emirados Árabes, para cobrar os repasses anuais de R$ 100 bilhões previstos no Acordo de Paris.

“Desde a COP 15, que eu participei quando era presidente em 2009, que os países ricos prometem dinheiro, prometem fundo. Mas a verdade é que esse fundo de US$ 100 bilhões nunca aparece”, disse.

Segundo Lula, países mais ricos e que “já destruíram suas próprias florestas”, têm um “débito” e precisam ajudar na preservação do meio ambiente.

“[Os países ricos] precisam compreender que eles têm um débito na emissão de gás carbônico. E portanto, eles têm que adiantar um recurso, pagando essa dívida, para que a gente possa preservar a nossa floresta”, disse.

O presidente afirmou que, em agosto, vai se encontrar com líderes de países que têm parte na floresta amazônica, para que possam pensar juntos em formas de preservar a região. Lula disse que vai convidar o presidente francês, Emmanuel Macron, a participar do debate, por conta da Guiana Francesa.

“É preciso que a gente tome uma decisão comum. Porque não adianta o Brasil preservar só a nossa, que nós vamos preservar. Nós vamos cumprir a promessa que nós fizemos de acabar com o desmatamento até 2030. Isso é quase que uma questão de honra”, afirmou.

Viagem a Londres

Lula viajou ao Reino Unido para a cerimônia de coroação do Rei Charles III, realizada em Londres neste sábado. O presidente embarca de volta ao Brasil ainda nesta tarde e deve pousar em Brasília na madrugada de domingo (7).

Durante a cerimônia de coroação, na manhã deste sábado (6), Lula estava acompanhado da primeira-dama, Janja da Silva, que usava um vestido vermelho.

O casal sentou ao lado do presidente francês, Emmanuel Macron, que teve atritos com o ex-presidente Jair Bolsonaro, motivados principalmente pela preservação da floresta amazônica.

Na sexta, Lula e Janja participaram de um jantar no Palácio de Buckingham, onde foram cumprimentados pelo rei Charles III.

A embaixadora do Reino Unido em Brasília, Stephanie Al-Qaq, postou uma foto do momento em uma rede social, e disse que o cumprimento é prova do carinho do rei pelo Brasil e pelos brasileiros.

Também na rede social, Lula disse que conversou com Charles e com líderes de outros países.

“Encerrando o dia na Inglaterra. Agora a noite participei da recepção na véspera da coroação, onde conversei com o Rei Carlos III e chefes de estado da Alemanha, Israel, Irlanda, Coreia do Sul e outros países. Amanhã, ainda em Londres, participo das celebrações da #coronation”, escreveu o presidente.

Coroação de Charles III

A cerimônia de coroação do rei Charles III começou por volta das 11h no horário local (7h, no horário de Brasília) e durou cerca de quatro horas. A celebração principal ocorreu na Abadia de Westminster, quando o rei recebeu a coroa de St. Edward e fez um juramento.

Casada com Charles, a rainha Camilla também foi coroada no evento. Em seguida, rei e rainha seguiram em desfile até o Palácio de Buckingham.

Ao fim da Procissão de Coroação, fizeram uma aparição na varanda da residência oficial. Em seguida, a Força Aérea Real fez uma apresentação nos céus de Londres.

Aos 74 anos, Charles assume a função em um momento delicado, com a economia britânica pressionada pela inflação e com a família real envolvida em uma série de polêmicas.