Zé Neto dá resposta polêmica sobre Naldo Benny transar trinta e sete vezes por semana

Em entrevista para o titular desta coluna, a dupla Zé Neto e Cristiano comentou sobre a fala de Naldo Benny sobre a quantidade de vezes que ele faz sexo por semana. Segundo o funkeiro, são 37. Questionados, os sertanejos brincaram sobre o assunto.

“Ah, o cu é dele [Naldo], mesmo, né? Então problema dele”, disse Zé Neto, aos risos, quando perguntado sobre a quantidade de vezes que ele transava na semana. “Brincadeira, tá? Olha, se ele se dá conta, ótimo”, completou.

Zé Neto tentou desconversar sobre a sua vida sexual, mas revelou: “Fiquei sabendo que um cara bateu 43 punhetas em um dia e morreu. Pelo menos, a gente já sabe que o limite é 42, né? Mas, no jogo mesmo você quer saber, né? Olha, eu transo, acho que, umas 12 vezes no mês. Eu também não fico tanto tempo em casa, mas a minha mãe deve fazer muito mais do que eu”.

O Rodeio de Mirassol deste ano trouxe uma grade de shows muito especial. O evento, que iniciou no dia 20, e vai até este domingo, dia 23 de abril, contou com as apresentações de Zé Neto & Cristiano e Jorge & Mateus (21/4), Bruno & Marrone e Hugo & Guilherme (22/4) e Léo Santana (23/4).

Fonte: Metrópoles