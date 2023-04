Xamã relembra sucesso com Marília Mendonça: “Tudo que tocava virava ouro”

Xamã e Marília Mendonça gravaram, juntos, a versão original de Leão. A música rodou o Brasil e figurou no topo do Spotify por um longo período. O rapper detalhou o sucesso com a Rainha da Sofrência, exaltou a artista, que morreu em novembro de 2021, e aproveitou para relembrar o início de sua carreira.

“Tudo o que Marília tocava virava ouro. Antes mesmo da fama, ela já escrevia muitas músicas, e quase todas estouraram muito. Ela fez a música ter outra roupagem, outro estilo musical e ficar incrível —tudo o que ela fazia, todos os estilos. Já vi vídeos dela cantando Racionais. Ela tinha já uma conexão do rap”, explicou Xamã, em entrevista ao Splash UOL.

O cantor, que vai se apresentar no navio temático Chili MOB Cruise, recordou o início de sua carreira. “As primeiras músicas que fiz com [MC] Estudante foram gravadas numa garagem, num estúdio mais ou menos. Não sabíamos nem gravar, mas a repetição daquilo fez a gente fazer as coisas da hora”, contou.

Sobre uma parceria dos sonhos, Xamã escolheu o cantor americano Notorious B.I.G, que morreu em 1997. “Ia ser da hora”. Por fim, o artista deu uma dica para aqueles que sonham com uma carreira no rap. “Se profissionalizar, procurar saber o que está fazendo, lançar bastante projeto. Quem não é visto não é lembrado, né? É uma questão de tempo e de se aperfeiçoar, mesmo”.

Fonte: Metrópoles