WhatsApp inicia pagamentos a empresas dentro do aplicativo; veja como fazer

A funcionalidade realiza a transferência sem gerar links externos ou abrir outro aplicativo. Vai ser possível usar cartões de débito, crédito e pré-pagos das bandeiras Mastercard e Visa (veja abaixo como fazer).

Além do cadastro na versão Business do app, as empresas precisam ter contas vinculadas às plataformas de pagamento parceiras da iniciativa: Cielo, Mercado Pago e Rede.

1.Abra o WhatsApp (ou o WhatsApp Business) e vá até a página inicial de “Pagamentos” ao tocar em “⋮” no Android ou “Configurações” no iOS e depois em “Pagamentos” (ou “Pagamentos pessoais” no WhatsApp Business);

2.Para criar uma conta, toque em “Adicionar forma de pagamento”;

3.Crie um PIN (senha) de pagamento; que você usará para confirmar seu pagamento todas as vezes. Também é possível usa sua impressão digital ou reconhecimento facial como um método alternativo de autorizar seu pagamento;

4.Insira seus dados (nome completo, CPF, CEP, entre outros) para verificar sua identidade;

5.Coloque as informações do cartão e verifique-as por mensagem de texto, e-mail ou app do banco. Com essa etapa feita, você já pode fazer pagamentos;

6.Para pagar as empresas que já estejam habilitadas, toque na opção “Revisar e Pagar” quando receber um pedido de pagamento da empresa dos produtos escolhidos. Depois de confirmar o cartão e inserir a senha, dá para ver o status do pagamento diretamente no chat ou na página inicial “Pagamentos”.