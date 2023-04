Voos da LATAM diretos de Rio Branco para São Paulo serão suspensos a partir de julho

A partir de 1º de julho quem for viajar do Acre para São Paulo terá que realizar a troca de aeronave em Brasília ou em Manaus. O motivo é que a LATAM suspendeu em seu site a venda das passagens aéreas dos três voos semanais e diretos de Rio Branco para o Aeroporto de Guarulhos, na Grande São Paulo.

A suspensão dos voos da LATAM para São Paulo vai refletir no aumento das passagens aéreas. Com uma oferta menor de voos, a tendência é de valores mais altos nas viagens de Rio Branco para São Paulo. Quem for viajar em julho pela LATAM, com troca de aeronave em Brasília, pagará pelas passagens aéreas de Rio Branco para São Paulo o valor de R$ 1,9 mil.

Passagem de Rio Branco para São Paulo

Atualmente a LATAM oferece 7 voos semanais e sem escalas de Rio Branco para Brasília. A capital acreana é atendida com um voo direto da Gol indo e retornando da capital acreana para Manaus. A Gol tem ainda voos diretos de Rio Branco para Cruzeiro do Sul e Brasília.

No site da LATAM os voos diretos de Rio Branco para São Paulo estão disponíveis para compra para viagens a partir de 30 de outubro. Portanto, não é possível dizer que a rota será retomada.

A nossa reportagem já entrou em contato com a LATAM para saber como fica a situação dos consumidores do Acre para obter explicações sobre a situação de quem tem viagem a partir de julho. Assim que a companhia responder, com as alegações do motivo da suspensão, esse post será atualizado.

Voos da Azul

Rio Branco é a única capital brasileira que não tem voos da Azul. A capital acreana já aparece no site da Azul como destino, mas as passagens aéreas não estão sendo vendidas. A companhia pretende iniciar voos ainda neste ano do Acre para Campinas, cidade com maior número de voos da Azul.

A entrada de uma terceira companhia no Acre vai ajudar na redução dos preços das passagens aéreas. A Azul tem voos no Acre em aeronaves que fazem o transporte de cargas.