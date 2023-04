Vídeo: rajadas de tiros de metralhadora são ouvidos na Baixada da Sobral

Um vídeo que começou a circular na noite desta segunda-feira, 18, mostra o cenário de insegurança em Rio Branco, na capital do Acre. As facções criminosas Comando Vermelho e Bonde dos 13 travam uma guerra insana pelo controle do tráfico de armas e drogas na região da Baixada da Sobral e em imagens registradas e publicadas nas redes sociais é possível ouvir uma sequência de tiroteios e até mesmo rajada de tiros de metralhadora.

O vídeo de 30 segundos foi gravado no bairro Bahia Nova, um dos bairros que fazem parte do complexo da Baixada da Sobral. Mais de 80 mil pessoas vivem nesse local.

A insegurança é tão alarmante que não vê quase ninguém andando pelas ruas do bairro, temendo principalmente ser vítima de alguma bala perdida.

Moradores relataram ao Ecos da Notícia que não se vê na região a presença da Polícia Militar a não ser que alguém seja executado. “É como se esperasse primeiro alguém morrer para vir buscar. Tá complicado a situação”, disse um dos moradores que pediu anonimato temendo represálias.