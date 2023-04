Vídeo mostra seguranças de supermercado imobilizando homem que teria furtado

Um vídeo registrado na manhã desta quarta-feira, 26, mostra três seguranças de um dos Supermercados Arasuper imobilizando um homem na capital acreana.

A ocorrência aconteceu no supermercado que fica localizado no 2º Distrito de Rio Branco, na Via Chico Mendes.

De acordo com informações de testemunhas que presenciaram o fato, o homem, que não foi identificado, teria, supostamente, sido flagrado furtando uma faca do estabelecimento e fugido em seguida.

O homem, ao ser abordado, teria corrido e se desequilibrado, momento em que os seguranças conseguiram detê-lo para chamar a polícia.