Vereadores aprovam aumento do próprio salário em Rio Branco

Na noite desta terça-feira, 11, após apreciação em uma comissão conjunta, os vereadores aprovaram, por unanimidade, seis projetos de lei, sendo dois de autoria do Poder Executivo, e outros quatro do Legislativo. Estiveram ausentes da sessão os vereadores Raimundo Neném e Elzinha Mendonça, ambos do PSB.

De acordo com o presidente em exercício, vereador Fábio Araújo (PDT), dentre os PLs apreciados estão a recomposição do salário do prefeito Tião Bocalom e secretários que devem girar em torno de 17,05% e a criação, a pedido da prefeitura, de 77 cargos comissionados.

Já as matérias apreciadas de autoria da Câmara está reajuste salarial de 45% aos 17 vereadores, aumento na verba de gabinete que vai subir de R$38 mil para R$50 mil, reajuste aos servidores da casa de 7% e reajuste no auxílio alimentação dos servidores e comissionados do parlamento que vai aumentar de R$ 850 para R$ 1.500.