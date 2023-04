Traficantes perdem R$ 2,7 milhões com apreensão de 207 kg de droga no Juruá

As forças de segurança informaram nesta quarta-feira, 12, que já apreenderam 207,24 kg de drogas no Vale do Juruá só nos primeiros 100 dias de 2023. Desse total, estão 77,44 kg de maconha, 126,11 kg de cocaína e 3,69 kg de outros entorpecentes. De acordo com os dados, o total apreendido configura um montante de aproximadamente R$ 2,7 milhões ao tráfico de drogas.

As apreensões ocorrem em um trabalho integrado das forças de segurança da região do Juruá: polícias Militar, Civil e Federal e o Grupo Especial de Segurança de Fronteira (Gefron), órgãos que têm dado maior efetividade em operações terrestres e fluviais na região de fronteira.

O tenente-coronel Edvan Rogério, comandante do 6° Batalhão da Policia Militar, afirmou estar empenhando equipes para que possam combater com maior efetividade os crimes que acontecem a região.

“A integração das forças de segurança do Juruá é exemplo. Elas estão unidas no combate ao crime organizado e apresentam excelentes resultados à sociedade”, contou o major Célio Pinto, coordenador da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública na regional do Juruá.

Com informações da Agência de Notícias do Acre