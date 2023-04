Trabalho análogo à escravidão: 2,2 mil pessoas foram resgatadas no campo

No Brasil, mais de 2 mil pessoas foram resgatadas de trabalho análogo à escravidão no meio rural em 2022. Segundo a Comissão Pastoral da Terra (CPT), nos 207 casos registrados no último ano, 2.218 trabalhadores foram libertados. Este é o maior número dos últimos 10 anos.

Os dados fazem parte de um documento divulgado pela CPT nesta segunda-feira (17). A Pastoral da Terra é ligada à Confederação Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB).

Na comparação com 2021, o aumento foi de 29% no número de resgatados e de 32% na quantidade de casos. O setor sucroalcooleiro – ramo da agroindústria responsável pela produção de açúcar, álcool e outros derivados da cana-de-açúcar – teve o maior número de pessoas resgatadas: 523 trabalhadores.

O número de mais de 2 mil pessoas resgatadas em 2022 refere-se exclusivamente às que trabalhavam em condições análogas à escravidão no meio rural. Esse dado representa 88% do total de pessoas libertas dessa condição no país (2.516), sendo os outros 12% de trabalhadores resgatados de atividades laborais nas cidades.

A lei brasileira determina que é crime submeter alguém à condição de trabalho análogo à escravidão. Também é punível por lei qualquer pessoa que atue para impedir o direito de ir e vir do trabalhador que esteja nessa condição.

Ainda segundo o levantamento, 62% dos resgatados estavam trabalhando, principalmente, em monoculturas.

“Contudo, esses dados não representam o total de pessoas que trabalham em condições sub-humanas no campo brasileiro, uma vez que nem todas as ocorrências são notificadas ou mesmo descobertas”, diz a CPT.

Quais as regiões do Brasil onde mais ocorreram os crimes?

Veja o número de casos registrados e de trabalhadores resgatados, por unidade da federação:

*Minas Gerais: 62 casos, com 984 pessoas resgatadas

*Goiás: 17 casos, com 258 pessoas resgatadas

*Piauí: 23 casos, com 180 pessoas resgatadas

*Rio Grande do Sul: 10 casos, com 148 pessoas resgatadas

*Mato Grosso do Sul: 10 casos, com 116 pessoas resgatadas

*São Paulo: 10 casos, com 87 pessoas resgatadas