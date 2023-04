Plácido de Castro derrota Adesg e continua vivo na briga por vaga no returno

O Plácido de Castro segue vivo na disputa do Campeonato Acreano 2023. Nesta terça-feira (4), no estádio Florestão, o Tigre do Abunã atropelou a Adesg por 6 a 1, pela quinta rodada do grupo A. João Marcos (3x), Kalby, Gustavo e Willian marcaram os gols do time placidiano. Aurélio Dias descontou para o Leão guiomarense.

A vitória do Tigre do Abunã se desenhou desde primeiros minutos de partida contra uma Leão guiomarense apático, sem criatividade e de pouquíssimo poder ofensivo. O placar foi para o intervalo com vitória parcial do Plácido de Castro por 2 a 0.

Necessitando de uma vitória maiúscula para continuar brigando pela classificação, o Tigre do Abunã sobrou em campo contra um adversário cheio de falhas ofensivas e defensivas, tanto que conseguiu marcar outros quatro gols para consolidar uma vitória tranquila por 6 a 1.

Tabela

Com a vitória avassaladora contra o Leão guiomarense, o Plácido de Castro passou a somar seis pontos ganho na tabela de classificação, mantendo-se na quarta colocação do grupo A e com chances reais de classificação para o segundo turno. Por outro lado, a Adesg segue na quinta posição com três pontos, mas sem chances de classificação para o returno.

Próximos jogos

O Plácido de Castro retorna a campo na próxima segunda-feira (10), às 16h, no estádio Florestão, para jogo decisivo contra o Independência. Uma vitória do Tigre do Abunã por mais de um gol de diferença classifica a equipe para o returno. Um dia depois no mesmo local, a Adesg se despede da competição diante do Humaitá, às 18h.

Súmula

Plácido 6 x 1 Adesg

Local: Florestão

Data: 04/04/2023

Árbitro: Marcelo Oliveira

Assistente: Antônio Ecídio e Jean Carlos

Gols: João Marcos (3x), Kalby, Gustavo e Willian (PC); Aurélio Dias (Adesg).

Público: 172 pagantes

Renda: R$ 1.850,00

Cartões amarelos: William e Kalby (PC); Rener (Adesg)

Plácido de Castro: Vitor; Mandi, Wilson, Kalby, William Schneider (Gabriel), Zagalo, João Marcos, Gustavo, Chico (Beto Granada), Pablo e João Vitor (João). Técnico: Jair Melo

Adesg: Edivandro; Barone, Felipe (Mateus de Souza), Rener e Kauã; Josimar (Paulo), Matheus (Matheus Tibil), Jeferson e Diego; Chumbinho (Aurélio Dias) e Raniel. Técnico: Francisco Roberto