Tiago Leifert reaparece na web após longa ausência e comenta estado de saúde da filha

O apresentador Tiago Leifert passou um longo período afastado das redes sociais e, nesta segunda-feira (17), repareceu para anunciar a retomada das atividades em seu canal no YouTube. O jornalista revelou que precisou se ausentar para dar mais atenção aos cuidados com a filha, a pequena Lua, de dois aninhos, que segue em tratamento contra um câncer agressivo.

*Leifert esteve longe das redes sociais nos últimos quatro meses e somente agora pôde retornar.

*“Não estava de férias. Todos sabem os problemas que estamos passando aqui em casa e tivemos que parar, isso foi importante”, declarou ele sem entrar em longos detalhes sobre o quadro clínico da criança.

*O ex-comandante do BBB garantiu que voltou com tudo na produção de conteúdo.

*“Agora a gente voltou e o bebê tigre tem muitos compromissos no período da tarde. Então, de manhã é melhor para mim. E também identifiquei que as pessoas assistem mais o programa gravado do que ao vivo, então fica melhor também para fazer cortes”, desabafou ele.

*Tiago Leifert e a esposa, a também jornalista Daiana Garbin, travaram uma luta contra um retinoblastoma, um tipo de câncer que atinge as retinas, diagnosticado na filha do casal em janeiro de 2022.

Fonte: ISTOÉ