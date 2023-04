Telegram entrega dados à Polícia Federal e evita suspensão do serviço no Brasil

Ao longo da última semana, a polícia tem feito operações e tem como alvo adolescentes e adultos identificados a partir de rastreamentos nas redes sociais. No Piauí, um adoelscente rastreado a partir de grupos nazistas nas redes sociais pelo Ministério da Justiça foi encontrado com símbolos nazistas e uma faca. No Rio Grande do Sul, outro adolescente foi apreendido com símbolos nazistas depois de ser rastreado em grupos de discurso de ódio pelas redes sociais.