Sesi Acre abre inscrições para processo seletivo; inscreva-se

O Serviço Social da Indústria, SESI Acre, abriu inscrições para processo seletivo com vagas para Rio Branco e Cruzeiro do Sul.

As inscrições vão até dia 13 de abril. A prova ocorre no dia 7 de maio.

As vagas são para Técnico de Segurança do Trabalho, Analista de TI, Engenheiro de Segurança do Trabalho, Ergonomista, Médico do Trabalho e Enfermeiro do Trabalho.

As vagas são para níveis médio/técnico e superior. As inscrições custam R$ 30 e R$ 50 a depende do cargo selecionado.

Há cargos para nível superior com salário de até R$ 11.718,00 mais os benefícios. O processo seletivo é para formação de cadastro reserva.

Para mais informações sobre vagas, carga horária, remuneração e atividades desenvolvidas acesse: https://www.msconcursos.com.br/concurso/968220/servio-social-da-indstria-sesi-dr-ac

ACESSE O EDITAL AQUI

Fonte: AGAZETA DO ACRE.COM