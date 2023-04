O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes disse nesta terça-feira que, caso não haja regulamentação das redes sociais, as plataformas continuarão a ser instrumento para ataques às escolas.

Em discurso durante reunião sobre violência nas escolas com chefes de Poderes, parlamentares e ministros, Moraes também afirmou que é preciso determinar que ações ilícitas no mundo real não podem ser permitidas no mundo virtual.

Fonte: ISTOÉ