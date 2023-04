Seleção brasileira: Treinador estrangeiro tem a preferência de 56% dos brasileiros

A maior parte dos torcedores brasileiros apoiaria a contratação de um técnico estrangeiro para a Seleção. É o que mostra “O Maior Raio-X do Futebol”. O cargo está vago desde a queda de Tite, no fim de 2022, com a eliminação na Copa do Mundo do Catar.

O presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Ednaldo Rodrigues, já declarou que o italiano Carlo Ancelotti, técnico do Real Madrid, é o preferido da entidade para assumir.

De acordo com a Pesquisa CNN/Itatiaia/Quaest, 56% dos torcedores são favoráveis à contratação de um treinador de outra nacionalidade para a Seleção Brasileiro. Já 36% reprovam a ideia, 6% são indiferentes e 2% não sabem ou não responderam.

Você é a favor de técnico estrangeiro na Seleção?

*A favor – 56%

*Contra – 36%

*Indiferente – 6%

*Não sabe ou não respondeu – 2%

A contratação de um estrangeiro para comandar a Seleção seria quebrar uma tradição. Talvez por isso os números sejam tão diferentes entre as duas faixas etárias mais distantes. Veja abaixo:

Aprovação de técnico estrangeiro por faixa etária

*16 a 30 anos – 61% a favor; 30% contra

*31 a 50 anos – 58% a favor; 35% contra

*51 anos ou mais – 45% a favor; 44% contra

Estrangeiros na Seleção

Em toda a sua história, a Seleção teve treinadores estrangeiros no comando apenas três vezes, mas nunca para um trabalho longevo, como se espera para o substituto de Tite, seja ele brasileiro ou de outra nacionalidade.

No Sul-Americano de 1925, na Argentina, o uruguaio Ramón Platero dividiu o comando da Seleção com Joaquim Guimarães.

Quase duas décadas depois, em dois amistosos contra o Uruguai, em São Januário, em maio de 1944, numa homenagem da CBD à Força Expedicionária Brasileira (FEB), o português Jorge Gomes de Lima, o Joreca, foi o treinador em dobradinha com Flávio Costa.

A última vez que a Seleção teve um treinador estrangeiro foi há quase 60 anos. Em 7 de setembro de 1965, num amistoso entre Brasil e Uruguai, como parte das comemorações de inauguração do Mineirão, o Palmeiras representou o time canarinho na goleada por 3 a 0 e seu técnico era o argentino Filpo Núñez.

Metodologia

A Pesquisa CNN/Itatiaia/Quaest fez 6.507 entrevistas com torcedores de 16 anos ou mais em 325 cidades brasileiras, no período entre 29 de março e 2 de abril de 2023. A margem de erro máxima é de 1,4 ponto percentual para mais ou para menos. O nível de confiabilidade é de 95%.