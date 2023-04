Justiça identificou criadores de perfis fake no Acre e já expediu mandatos de apreensão

Durante coletiva de imprensa, na tarde desta segunda-feira, 10, o governo do Estado do Acre, por meio da Secretaria Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), informou sobre as atualizações das investigações contra um perfil fake que fez ameaças de ataque as escolas acreanas.

“Estamos com um acontecimento a nível nacional, com um ataque em uma escola em Blumenau. Porém, graças a ação efetiva da polícia, o criminoso foi preso. Isso tornou um alerta em todo país, com várias ações do governo federal, buscando uma interface com os Estados, com ações preventivas coordenadas pelo Ministério da Justiça”, destacou o secretário de Justiça e Segurança Pública, coronel da Polícia Militar, José Américo de Souza Gaia.

O gestor ressaltou ainda que muitas notícias falsas foram publicadas nas redes sociais.

“Várias redes, páginas e perfis foram suspensos por ação da Justiça. E, não diferente, aqui no Acre, foram tomadas todas as medidas preventivas em relação a esse fato ocorrido em outro Estado, com ações diretamente ligadas à Polícia Civil, que tem tomado as medidas cabíveis, identificando as pessoas que propagaram essas fakes news, já com alguns mandados de busca e apreensão realizados para a prisão das pessoas envolvidas”, afirmou o secretário.

