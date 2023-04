Ministério da Saúde amplia vacinação com bivalente para pessoas entre 12 e 59 anos

Ministério da Saúde (MS) ampliou a imunização com a vacina bivalente contra a covid-19 para pessoas entre 12 e 59 anos com comorbidades. No Acre, o Programa Nacional de Imunização (PNI) já encaminhou nota técnica com a recomendação aos municípios.

Autorizada desde o último sábado, 1º, a nova fase é para quem já recebeu ao menos duas doses da vacina monovalente como esquema primário. A inclusão desse grupo se soma ao público prioritário que pode receber as doses da vacina bivalente.

A pessoa que deseja tomar a dose de reforço deve respeitar o intervalo mínimo de quatro meses da última dose recebida. Quem ainda não completou o ciclo vacinal, ou está com alguma dose em atraso, pode procurar uma unidade de saúde para se vacinar, mesmo que não esteja no grupo prioritário.

“As vacinas são seguras, eficazes e salvam milhares de vidas em todo o mundo. O público com comorbidades possui o sistema imunológico mais propício ao desenvolvimento de formas graves da covid-19. Por isso, convidamos a população para se vacinar e refrear os efeitos da doença”, destacou a coordenadora do PNI no Acre, Renata Quiles.

Confira a relação de comorbidades elencadas pelo MS para vacinação com a vacina bivalente

Arritmias cardíacas

Cardiopatias congênitas em adultos

Cor-pulmonale e hipertensão pulmonar

Diabetes mellitus

Doenças da aorta, dos grandes vasos e fístulas arteriovenosas

Doença hepática crônica

Doenças neurológicas crônicas e distrofias musculares

Doença renal crônica

Hemoglobinopatias e disfunções esplênicas graves

Hipertensão arterial resistente (HAR)

Hipertensão arterial estágio 3

Hipertensão arterial estágios 1 e 2 com lesão em órgão-alvo

Insuficiência cardíaca (IC)

Miocardiopatias e pericardiopatias

Obesidade mórbida

Pneumopatias crônicas graves

Próteses valvares e dispositivos cardíacos implantados

Síndromes coronarianas

Síndrome de Down e outras síndromes genéticas

Valvopatias