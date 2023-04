Em confronto disputado neste sábado (8), São Francisco e Galvez ficam no empate: 2 a 2

Tudo igual. São Franciso e Galvez, após um primeiro tempo sem gols, ficaram no empate por 2 a 2, em confronto disputado neste sábado (8), no estádio Florestão, pela sexta e última rodada do grupo B do Campeonato Acreano. Os gols do Imperador Galvez foram marcados pelo artilheiro do estadual, o atacante Pedro Henrique, com 9 gols na temporada. Por outro lado, o São Francisco, após derrota parcial por 2 a 0, igualou o marcador com gols de Tonho Cabanhas e Geovani Silva.

Tabela

Com o ponto somando contra o Galvez, o São Francisco chegou aos 10 pontos e fechou o primeiro turno invicto e na liderança do grupo B. Por outro lado, o Imperador Galvez fechou o turno com oito pontos e na segunda colocação.

Na espera

Os dois clubes agora aguardam a divulgação da tabela do segundo turno.