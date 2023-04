Saiba quem é o suspeito de cometer massacre na creche em Blumenau

A Polícia Civil de Santa Catarina (PCSC) identificou o autor do ataque a uma creche em Blumenau (SC), nesta quarta-feira (5/4), como Luiz Henrique Lima, de 25 anos. O homem invadiu a instituição de ensino e matou quatro crianças com uma machadinha.

Segundo o delegado-geral de Polícia Civil de SC, Ulisses Gabriel, o suspeito está detido na Central de Plantão Policial (CPP) de Blumenau, após se entregar às forças de segurança do estado.

Nascido em 19 de dezembro de 1997, Luiz Henrique é natural de Salto do Lontra, no Paraná. Ele trabalhava como motoboy e mora na cidade catarinense onde aconteceu o ataque.

Massacre em creche

De acordo com a polícia, o assassino pulou o muro da creche Cantinho Bom Pastor, na manhã desta quarta (5) e matou três meninas e um menino, de idades entre 4 e 7 anos, além de deixar quatro pessoas feridas. Entre as vítimas hospitalizadas, uma está em estado grave.

Segundo o coronel Diogo de Souza, do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina, Luiz pulou o muro armado com uma arma branca: “Ele estava com uma machadinha e deferiu golpes nas crianças, especialmente na região da cabeça”.



Após o ataque, o homem teria pulado o muro para sair da instituição de ensino, localizada na Rua dos Caçadores, bairro Velha, e procurado a polícia para se entregar.

Quatro crianças feridas foram atendidas no Hospital Santo Antônio. Entre elas, estão duas meninas e um menino. De acordo com a assessoria de comunicação do hospital, as crianças já receberam atendimento no centro de urgência emergenciais e se encontram estáveis.

Fonte: Metrópoles