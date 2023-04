Saiba quem é MC Biel Xcamoso, cantor morto em acidente de carro nesta segunda-feira

Gabriel Farias de Oliveira, de 24 anos, o MC Biel Xcamoso, morreu, nesta segunda-feira (10/4), em um acidente de carro em Recife, Pernambuco. O veículo que o funkeiro estava bateu na fachada de um prédio e capotou.

O acidente aconteceu por volta das 4 horas da manhã. O carro ficou virado na frente do condomínio até a chegada do socorro. Os pedaços do automóvel ficaram espalhados pelo chão.

O MC era conhecido pelo bordão “Novidade nova, é o Biel Xcamoso”. Grande nome do brega funk no Recife, Gabriel Farias de Oliveira foi criado na Favela do Canal, no bairro do Arruda, Zona Norte da cidade, e era, além de cantor, produtor.

Entre as músicas mais conhecidas, estão Tome na pepeka, que viralizou no carnaval de 2019 com o seu “passinho”, além das canções Aquele que faz gostoso, Socadona e Me saparei.

Biel já colaborou com nomes como a dupla Shevchenko e Elloco, MC Marley, MC Lucy e, recentemente, com a MC Pipokinha, que estourou com hits proibidões.

Nos comentários da última foto postada por Biel no Instagram há algumas horas, os fãs e amigos lamentaram o acidente trágico. Ele havia feito um show no domingo (9/4), poucas horas antes da batida.

