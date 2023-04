Rússia anuncia fim do embargo à carne bovina brasileira exportada do Pará

O embargo havia sido anunciado pelo país no mês passado, após a confirmação de um caso atípico de “vaca louca” em uma pequena propriedade no município de Marabá, no Pará, no dia 22 de fevereiro.

“O governo brasileiro recebeu com satisfação o anúncio hoje, 7 de abril, do fim das restrições à carne bovina brasileira impostas pela Rússia em razão do caso isolado de Encefalopatia Espongiforme Bovina (EEB) atípica no estado do Pará”, informou o Itamaraty.

“O anúncio, que se soma à recente reabertura do mercado das Filipinas, lograda em 28 de março, e à reabertura de outros mercados (nota no. 109/2023), representa a plena normalização do comércio do produto com a Rússia”, acrescentou o governo brasileiro.

Outros embargos



Além da Rússia, países como China e Filipinas também anunciaram embargo à carne bovina brasileira, mas já retomaram a compra.



Ainda segundo o governo brasileiro, em 2022, as exportações de carne bovina para a Rússia somaram cerca de US$ 165 milhões de dólares, o equivalente a 24 mil toneladas do produto.