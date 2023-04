Rodada dupla “amistosa” fecha o 1º turno do Acreanão 2023, hoje

Com as seis equipes (Humaitá, Rio Branco, Independência, São Francisco, Galvez e Atlético Acreano) já classificadas para o returno do Campeonato Acreano 2023, duas partidas na tarde e noite desta terça-feira (11) fecham a última rodada do primeiro turno. Os duelos ocorrem a partir das 16h, no estádio Florestão.

No primeiro duelo, o Rio Branco entra em campo para encarar o Andirá. O time estrelado terá os desfalques do volante Murilo e do atacante Marllon. Os dois jogadores foram expulsos na vitória contra o Humaitá e cumprem suspensão automática.

Figurando na terceira posição do grupo A, mas com vaga assegurada no returno, o Rio Branco não pretende poupar os demais jogadores, mas a escalação será divulgada somente nos vestiários do estádio Florestão.

Por outro lado, o Andirá também terá desfalques importantes para encarar o Estrelão. O técnico João Paulo Lourenço abre a lista de desfalques. As demais baixas são o lateral-esquerdo Chumbo, os meias Gama e Cristiano e o atacante Robinho.

O Morcego entra em campo eliminado e sem nenhum ponto conquistado na competição, acumulando ainda a segunda pior defesa do torneio, com 15 gols sofridos.

Humaitá x Adesg

Com cinco baixas e estreia de treinador, o Humaitá fecha sua participação no primeiro turno do Campeonato Acreano nesta terça-feira (11), às 18h, no estádio Florestão. O adversário do Tourão será a eliminada Adesg.

O tricolor porto acrense será comandado pelo auxiliar técnico Maurício Carneiro, que assumiu a função de treinador após a demissão do técnico Álvaro Miguéis. O profissional para o confronto não poderá contar com os zagueiros Diego e Jomar, o volante Dudu e o atacante Aldair, todos suspensos por causa das expulsões no confronto contra o Rio Branco-AC na última rodada. Outra baixa é o lateral-esquerdo Léo, que recebeu o terceiro cartão amarelo, também fica fora.

Com poucas opções, o Tourão deve ir a campo com Caetano na lateral-esquerda. No miolo de zaga, André Luiz deve formar dupla com Douglas. No setor de meio campo, Fernandinho e a primeira opção, enquanto no ataque, Índio deve ocupar a vaga de Aldair. O provável time do Tourão para encarar o Leão será: Tião; Yarles, Douglas, André Luiz, Marquinhos, Caetano, Índio, Fernandinho, Alesson, Eduardo e Felipinho.

Adesg

Mesmo sem chances de classificação para a sequência do estadual, o técnico Francisco Roberto garante que o time da Adesg irá fazer uma despedida honrosa.

Com apena uma vitória e três pontos ganhos na tabela de classificação, o Leão guiomarense é o quinto colocado no grupo A.