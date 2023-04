Rio Branco empata com o Galvez e faz final contra o Humaitá

A penúltima rodada do hexagonal final do Campeonato Acreano 2023 reservou fortes emoções aos torcedores presentes as arquibancadas do estádio Florestão.

A rodada começou com a vitória do Humaitá sobre o Independência por 4 a 2, assim apimentando o jogo de fundo entre Rio Branco e Galvez, onde somente uma vitória ainda colocaria o Imperador com chances de brigar pelo título e calendário nas competições nacionais de 2024, mas a partida finalizou sem abertura de contagem e com o Rio Branco de volta às competições nacional do próximo ano (Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro da Série D).

Tabela

Com o empate, o Rio Branco-AC chegou aos 10 pontos, mesma pontuação do Humaitá, mas perde a liderança no saldo de gols (9 contra 5). Com isso, o Estrelão vai necessitar superar o Humaitá no jogo da próxima segunda-feira (1º), às 18h, no estádio Florestão, para ficar com o título da temporada. Por outro lado, o Galvez segue em terceiro lugar com cinco pontos.

Resumo do jogo

O duelo entre Rio Branco e Galvez começou acalorado com as equipes brigando por cada palmo de espaço no campo de jogo. Os dois times tinham dificuldades de criar oportunidades de gols e o jogo aéreo era uma opção, mas as defensivas estavam bem postadas, assim com o jogo ido para o intervalo sem abertura de contagem.

Na etapa complementar, o Galvez tentou a vitória e quase abriu o placar no jogo aéreo, aos 10 minutos, quando o zagueiro Dudu desviou cruzamento e a bola passou perto da trave direita do goleiro do Rio Branco.

O Estrelão respondeu numa bola parada e, posteriormente, num arremate de Joãozinho, mas o goleiro Jennerson faz boa defesa.

Na melhor oportunidade de gol do jogo, o artilheiro Pedro Henrique recebeu passe na defesa estrelada, mas perdeu grande oportunidade na cara do goleiro Marcão. No sobra Jovambert chutou, mas o goleiro Marcão salvou mais uma vez o Rio Branco.

Nos minutos finais, o Rio Branco passou a explorar o jogo veloz e a administrar o empate para conseguir o seu primeiro objetivo da temporada: calendário ampliado para 2024.