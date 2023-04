Rio Acre sobe mais 6 centímetros em 3h e vai a 17,55 metros na capital

A última medição informada pela Coordenadoria de Defesa Civil Municipal de Rio Branco indica que o manancial subiu mais 6 centímetros nas últimas três horas atingindo os 17,55 metros.

Os dados do último boletim extraordinário do Serviço Geológico do Brasil (CPRM) preveem que o rio chegaria aos 17,55 metros apenas às 18 horas deste sábado, mas houve uma elevação no nível de subida nas últimas horas.

Segundo as informações da Defesa Civil, mais de 4 mil pessoas ficaram desabrigadas nos municípios de Rio Branco, Assis Brasil, Epitaciolândia, Brasiléia e Xapuri durante o período em que se estende a maior enchente do Rio Acre dos últimos 8 anos.

A cheia na capital atinge mais de 30 bairros e mais de 900 famílias estão abrigadas no Parque de Exposições da cidade. São mais de três metros acima da cota de transbordamento em Rio Branco, que é de 14 metros. Mais de 2,8 mil pessoas estão desabrigadas na capital acreana.